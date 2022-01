La Ferrari Daytona SP3 reçoit le “Grand Prix de la Plus belle Supercar 2022” au Festival Automobile International de Paris

FERRARI ICONA

La série Ferrari Icona a été lancée en 2018 avec les Ferrari Monza SP1 et SP2, inspirées des barchetta de compétition des années 1950 qui ont contribué à donner à la marque son statut légendaire en sport automobile à travers de nombreuses victoires prestigieuses. La série Icona célèbre l’histoire de Ferrari en réinterprétant le style intemporel des voitures les plus emblématiques de la marque pour un effet radicalement moderne qui utilise les matériaux et les technologies les plus innovants.





L’inspiration puisée dans un moment particulier de l’histoire, qui est au cœur du concept Icona, va bien au-delà de la simple réutilisation des éléments esthétiques du passé. L’objectif est plutôt de distiller l’essence même d’une époque et d’en faire un tremplin pour créer de nouveaux concepts, eux-mêmes suffisamment uniques pour devenir les icônes des générations futures. Toutes les voitures Icona présentent des solutions exclusives absentes du reste de la gamme et sont destinées uniquement aux clients et aux collectionneurs les plus importants de Ferrari, fiers ambassadeurs de la marque au cheval cabré.