Les participantes ont été accueillies à Maranello face à l’usine, dans le Restaurant Cavallino, où le programme du voyage leur a été présenté. À l’origine, les murs du restaurant étaient la première cantine d’entreprise créée par Enzo Ferrari, un lieu symbolique pour la Maison de Maranello, imprégné de l’esprit et des valeurs du Cheval cabré.

Les étapes de ce voyage unique comprenaient des visites dans les endroits les plus exclusifs de Forte dei Marmi bercée par la mer et les plages parmi les plus célèbres de la Toscane. Les routes panoramiques dans la campagne ou les étapes incontournables comme la visite des carrières de marbre de Carrare n’ont guère manqué : situées dans les Alpes Apuanes, elles sont depuis des siècles le symbole de l’extraction du célèbre marbre blanc, source d’inspiration des artistes du monde entier.

Au cours du troisième et dernier jour du programme, les Ferraristes ont pu profiter du calme et de la tranquillité du Paradis Agricole, un havre de paix en pleine nature.

Dans cette ferme toscane typique, merveilleuse et respectueuse de l’environnement, elles ont pu admirer la vaste culture des olives destinées à la production de l’excellente huile d’olive locale, qu’elles ont dégustée ainsi que d’autres produits prisés de l’exploitation agricole.

La prochaine étape du Ferrari Tour se déroulera du 7 au 9 juin dans les Alpes françaises. Tous les inscrits à l’événement pourront, au volant de leur Rosse, parcourir la route la plus haute d’Europe, en admirant la beauté majestueuse des imposantes formations rocheuses, entre les vallées et les lacs merveilleux.

Découvrez les événements en détail et contactez votre Concessionnaire Officiel Ferrari to become part of our Community. Immerse yourself in the thrill of the Prancing Horse and enjoy a series of unparalleled experiences from behind the wheel of your Ferrari.