Ferrari Tour: un circuit enchanté parmi les merveilles des Pouilles

En partant de la Masseria Trapanà, une majestueuse forteresse du XVIème siècle, dans un esprit de gaieté et de partage, la communauté Ferrari a pu profiter d’un déjeuner exclusif constitué de délices locaux et servi au milieu des citronniers. L’itinéraire les a ensuite amenés vers des lieux emblématiques, comme la ville de Grottaglie, centre de la céramique depuis le Moyen Âge, et le superlatif Borgo Egnazia, au creux des collines de la Valle d’Itria, où ils ont été accueillis dans un magnifique resort aux pierres blanches, entourés des formes, matières et couleurs typiques d’un village des Pouilles.



Durant les deux journées suivantes, le tour panoramique s’est arrêté à Regiacorte, à Matera, une véritable ville-musée à ciel ouvert, parmi les célèbres « trulli » d’Alberobello, patrimoine mondial de l’UNESCO, à Savelletri sur le fond d’une mer cristalline et à la célèbre cave Terre di San Vito, avant une dernière étape spectaculaire à Grotta Palazzese, au cœur de la vieille ville de Polignano a Mare, où un déjeuner de gourmet les attendait dans un lieu unique, une grotte naturelle qui surplombe l’Adriatique, pour un bouquet final parfait.

La prochaine étape du calendrier se tiendra le weekend du 19 au 21 mai, avec le Ferrari Tour Women's Edition en France, au milieu des couleurs, des parfums et des saveurs de la Côte d’Azur.

Découvrez les détails des initiatives et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour devenir membre de notre communauté afin de vivre toutes les émotions du Cheval cabré et les nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.