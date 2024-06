Ferrari Tour Toscane : un parcours exclusif entre art et paysages féériques

Le weekend du 22 au 24 septembre, 50 Ferrari ont en effet eu la chance de parcourir les routes d’une région magique, parmi les châteaux médiévaux, les vignes vertes, les oliveraies luxuriantes et les campagnes aux paysages époustouflants. Une occasion à ne pas manquer, une exclusivité consacrée uniquement aux Ferraristes inscrits à la communauté qui, à bord de leur voiture, plongés dans la culture et la nature, ont pu accéder grâce à Ferrari à des lieux exclusifs et à des expériences prestigieuses créées sur mesure pour cet événement.



Accueillis au cœur de la campagne de la Maremme, les participants ont entamé un circuit de trois jours réellement fascinant : des émotions au volant de leur Ferrari au fil d’un itinéraire automobile évocateur jusqu’aux étapes gastronomiques de très haut niveau qui leur ont permis de savourer l’authenticité des vins et produits de la tradition culinaire toscane, en passant par la visite de lieux enchantés imprégnés d'histoire et de culture.

Un Ferrari Tour qui, en Toscane, a compté des étapes réellement extraordinaires : Villa La Massa, un domaine plein de charme du XIIIème siècle qui a reçu le Cheval cabré pendant trois jours ; le bourg médiéval de Monteriggioni et ses traditions antiques ; la cave du Castello di Fonterutoli, à Castellina in Chianti, à la découverte des secrets de la production vinicole ; Pieve Aldina, parmi les mas de pierres, les forêts touffues, les petites églises romanes, les emblématiques villas Renaissance et les imposants châteaux de pierre ; le palais Borghese de style néoclassique, une perle cachée au cœur de Florence ; et enfin, le lieu-dit caractéristique Borgo di Casanova avec une étape gastronomique prestigieuse au Laqua Vineyard.

Une multitude de moments de divertissement, convivialité et partage pour la communauté Ferrari, de plus en plus soudée, où chaque rencontre ressert les liens qui se sont tissés entre les participants, mais aussi entre eux et l’atelier de Maranello.

Une relation unique, qui a vu une grande participation à chacun des volets de ce Ferrari Tour 2023, riche d’émotions, d’histoire, de culture, de passion et de divertissement !

Le voyage a débuté dans les Pouilles puis, après différentes étapes à travers l’Europe, il s’est clôturé par ce circuit spectaculaire en Toscane. Un événement qui a également été marqué par une surprise finale : l’attribution du certificat de durabilité ISO 20121 par l’organisme de certification TÜV NORD Italia, qui a été remis en mains propres à Matthias Prange, responsable du marketing en Europe et en Afrique. Une reconnaissance importante pour ce Ferrari Tour 2023 et l’ensemble du monde du Cheval cabré, toujours en première ligne lorsqu’il s’agit de développement durable et d’attention portée à l’environnement.

Si vous souhaitez découvrir tous les détails des événements du Ferrari Tour qui vient de se conclure, visitez notre rubrique spéciale sur Ferrari.com ; et si vous souhaitez connaître les dates du calendrier 2024 à venir, contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour entrer dans notre communauté et vivre toutes les émotions du Cheval cabré ainsi que de nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.