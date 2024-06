Ferrari Tour Sicilia : un voyage à travers les merveilles d’une île à découvrir

Durant trois jours, les participants venus de toute l’Europe ont sillonné au volant de leurs Ferrari des paysages spectaculaires, des plages de rêve et des lieux exclusifs où ils ont pu déguster la riche et délicieuse gastronomie locale.

Au départ de Terreforti Luxury Village, un paradis d’élégance et de détente situé à Agrigente, l’itinéraire comptait des étapes importantes telles que le domaine Planeta Ulmo entouré de collines parsemées d’oliveraies et de vignobles ; Villa Igea à Palerme, au milieu des saveurs de la cuisine locale et en bord de mer ; Marsala et Favignana, avec une visite des moulins à vent, la découverte de l’impressionnante histoire architecturale environnante et la dégustation de plats raffinés pour les palais les plus difficiles ; enfin, la dernière étape fut au Château Lanza Branciforte à Trabia, une majestueuse forteresse du XIVe siècle dominant la mer Tyrrhénienne, avec une merveilleuse vue sur toute la région.

Rien de tel pour conclure une expérience enrichissante, gorgée d’histoire, de témoignages et d’une passion immense à partager en groupe et à vivre à bord de sa Ferrari.

Une première étape qui n’est que le prélude à un calendrier rempli d’événements dans toute l’Europe, de la Croatie à l’Espagne, de la France aux destinations italiennes les plus exclusives.

Découvrez les événements en détail et contactez votre Concessionnaire Officiel Ferrari pour faire partie de notre Communauté et vivre pleinement toute l’effervescence du Cheval Cabré ainsi que de nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.