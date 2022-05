Pour sa deuxième étape, le Ferrari Tour 2022 a fait une halte du 6 au 8 mai dans les paysages enchanteurs de la Norvège.

Originaires des quatre coins de l'Europe, les 38 participants ont fait le plein d'émotions pendant ce week-end. Au volant de leur Ferrari, ils ont sillonné les endroits les plus extraordinaires de la Norvège et ont connu la culture et la cuisine locale en dégustant les plats typiques dans des restaurants exclusifs.

Le calendrier du Ferrari Tour continue avec la troisième escale dans la région française de la Bourgogne, du 27 au 29 mai.

Découvrez les détails des rendez-vous et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour rejoindre la communauté Ferrari et vivre cette expérience et d'autres expériences passionnantes au volant de votre Ferrari.