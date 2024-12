C’est ainsi qu’a débarqué sur la plus grande des îles Baléares une flotte de 17 Ferrari prêtes à découvrir les joyaux cachés de l’une des destinations méditerranéennes les plus captivantes : des itinéraires inédits et un accès exclusif aux sites les plus pittoresques ont été le théâtre de ce voyage sans pareil.

Il a commencé sous les meilleurs auspices dès le vendredi. Réunis au Four Seasons Resort, surplombant les falaises à couper le souffle de Formentor, les heureux participants Ferraristi ont pu savourer la cuisine locale traditionnelle au milieu de la beauté du paradis côtier de Majorque.

Dans la foulée, ils ont profité d’une visite au Studio Ratowsky, situé au cœur du pittoresque village de Jornets, suivie le soir d’un dîner raffiné au restaurant Beni Axir et d’un séjour à l’Hôtel Es Racó d’Artà, bercés par une atmosphère sereine et paisible.

Le deuxième jour du Ferrari Tour, les Ferraristi ont participé à une visite spéciale, celle de la Casa Eva, qui donne son nom au Gin Eva, un spiritueux local typique, produit dans ce lieu à la saveur familière, où l’on se sent comme chez soi tout en satisfaisant son palais. La soirée, quant à elle, était un mélange de luxe et de beauté naturelle, à la Playa de Muro à Numa Beach, un endroit enchanteur sur le célèbre littoral de Majorque.

Pour les heureux élus de la Communauté Ferrari, les surprises n’étaient pas finies. En effet, un fascinant parcours panoramique avec vue sur la mer à bord de leurs voitures les attendaient tout comme une pause à l’UM Beach House Portals, à Calvià. Situé au sud-ouest de Majorque, dans le prestigieux Puerto Portals, l’UM Beach House Portals est la destination rêvée pour savourer lentement le temps qui passe et se déconnecter de la routine.

C’est l’endroit idéal pour se détendre et profiter de la chaleur du soleil méditerranéen.

Un voyage extraordinaire sous le signe de la détente, du divertissement et des émotions que seule la nature sait offrir.

La prochaine étape du Ferrari Tour sera l’Italie, à la découverte de l’Émilie-Romagne, la région où se trouve Maranello, berceau de la culture italienne des voitures de sport et d’une riche tradition culinaire.

Vous trouverez sur notre site officiel www.ferrari.com, toutes les informations sur les événements, les détails, les curiosités et les étapes du Ferrari Tour constamment mis à jour. Pour rejoindre notre communauté, contactez directement votre concessionnaire officiel Ferrari. By doing so, you will get the opportunity to savour unique moments behind the wheel of your Ferrari in stunning locations.