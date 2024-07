Ferrari Tour French Alps: au volant, entouré de la nature majestueuse

Après l’étape spéciale à Forte dei Marmi, à l’occasion de la troisième édition de la Women’s Edition, le Ferrari Tour a repris la route en direction des magnifiques paysages alpins, une région magique tel un tableau romantique.





Au volant de leurs Ferrari, les 32 participants ont eu le loisir de sillonner la route la plus haute d’Europe, à travers les vallées sculptées et les cols de montagne, qui ont inspiré les Romantiques. Un itinéraire au milieu de lacs magnifiques et d’imposantes formations rocheuses qui frappent par leur majesté.





Ce voyage de trois jours, unique en son genre, a commencé d’une façon plutôt inhabituelle, c’est-à-dire en téléphérique !

En effet, le rendez-vous avait été donné au Skyway Monte Bianco, un restaurant entouré de majestueux sommets alpins : une remontée entre les panoramas spectaculaires pour atteindre un lieu magique bercé par les glaciers et les cimes enneigées. L’endroit idéal pour commencer sous les meilleurs auspices la première sortie panoramique en savourant les spécialités locales.





Les jours suivants, les nombreuses haltes ont permis aux heureux Ferraristi de déguster, entre une étape et l’autre, des plats typiques dans des endroits au charme unique. Parmi ceux-ci, comment ne pas mentionner une halte sur les rives pittoresques du lac d’Annecy, planté dans le décor spectaculaire de montagnes imposantes.

La visite du Refuge de Montenvers, joyau de la chaîne du Mont-Blanc, fut également pittoresque, tout comme la découverte des magnifiques paysages de la Mer de Glace, l’un des plus grands glaciers de France : une étendue de glace cristalline, qui vous rapproche de la grandeur de la nature, un paysage qui offre des émotions inestimables.





Le prochain rendez-vous sera du 20 au 23 juin à Barcelone une étape spéciale pour célébrer le Grand Prix de F1 d’Espagne. Le Ferrari Tour partira de la capitale de la Catalogne pour découvrir la beauté de cette région, le long d’un itinéraire qui vous conduira jusqu’au célèbre circuit de Montmelò.





Vous trouverez sur notre site officiel www.ferrari.com, toutes les informations sur les événements, les détails, les curiosités et les étapes du Ferrari Tour constamment mis à jour. Pour rejoindre notre communauté, contactez directement votre concessionnaire officiel Ferrari directly. By doing so, you will get the opportunity to savour unique moments behind the wheel of your Ferrari in stunning locations.