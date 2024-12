Ferrari Tour Emilia-Romagna : entre tradition et innovation

Le départ du circuit ne pouvait être donné qu’à Maranello, au milieu des vignes verdoyantes et du rouge Rosso Ferrari, où l’on peut s’imprégner de l’histoire du Cheval cabré entouré de voitures légendaires à la découverte des secrets de l’icône mondiale de l’automobilisme.

À l’enthousiasme ressenti à la Maison de Maranello se sont ajoutées des journées intenses faites de parcours inédits dans la nature et d'étapes exclusives riches d'histoire et de charme. Citons notamment : la visite privée de la collection Maramotti à Reggio Emilia, une institution culturelle d'avant-garde pour l’art contemporain ; l’entrée à la Rocchetta Mattei dans l’Apennin toscan-émilien, véritable chef-d'œuvre architectural du XIXe siècle, et visite de l'usine historique Manteco à Prato, fondée en 1943 et excellence de l’industrie textile italienne.

Naturellement, d’importantes étapes gastronomiques ont toujours été au rendez-vous pour savourer les spécialités d'une terre riche en matières premières et en plats emblématiques.

En résumé, aucun détail n’a été laissé au hasard dans ce Ferrari Tour de trois jours, qui se tenait pour la première fois en Émilie-Romagne.

Cela représente aux yeux de tous les passionnés du Cheval cabré une expérience unique, qui propose des itinéraires comprenant des événements prestigieux et la visite d’endroits où les valeurs et l'unité de la communauté Ferrari prennent tout leur sens.

Une dernière étape prestigieuse concluant une saison Ferrari Tour vraiment remplie d’émotions, qui n’a eu de cesse de proposer des itinéraires spectaculaires, planifiés dans les moindres détails, au cours desquels les clients ont eu le plaisir de découvrir certaines des destinations les plus prestigieuses d'Europe. Lieux inconnus et fascinants à découvrir, nouvelles routes à parcourir et nouveaux amis à rencontrer : rien ne manquait à ce Tour.

Vous trouverez sur notre site officiel www.ferrari.com, toutes les informations sur la saison, les événements, les détails, les curiosités et les étapes du Ferrari Tour. Pour rejoindre notre communauté, contactez directement votre concessionnaire officiel Ferrari : cela sera l’occasion de vivre de nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari dans des endroits enchanteurs entouré·e de paysages à couper le souffle.

Rendez-vous à la saison 2025 !