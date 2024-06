Ferrari Tour au cœur des merveilles secrètes du Portugal

Un tour parmi les couleurs, les vignes à perte de vue et les paysages enchantés d’une terre imprégnée de traditions : un circuit de trois jours sur un itinéraire unique, non loin de l’océan Atlantique, plongés parmi les trésors culturels protégés par l’UNESCO.

Au départ du Vinha Boutique Hotel, près de Vila Nova de Gaia, cette expérience a également été l’occasion de découvrir et savourer les spécialités locales reconnues dans le monde entier.

Dans une ambiance accueillante et toujours dynamique, les moments de partage pour la communauté Ferrari ont été nombreux, notamment durant les ateliers consacrés au vin : chaque participant s'y est transformé en véritable producteur en goûtant, assemblant, étiquetant et bouchant sa propre bouteille. Après avoir appris les processus de la culture et des vendanges, chaque Ferrariste a en effet pu expérimenter la dernière phase de la production en créant son vin personnel au cours d’un atelier d’assemblage spécialement conçu.

Découvrez les détails des initiatives et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour devenir membre de notre communauté afin de vivre toutes les émotions du Cheval cabré et les nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.