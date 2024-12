Ferrari Tour Aquitania : un voyage sensoriel entre nature et culture

Loin d’un simple voyage dans le vignoble bordelais, ce fut un voyage à la découverte des secrets d’une région au charme extraordinaire, où la nature, les villes historiques, les vallées époustouflantes et les plages célèbres cohabitent en lui donnant un caractère unique.

Ce circuit de trois jours a été l’occasion pour la Communauté Ferrari de renforcer les liens, déjà bien établis, aussi bien avec les participants qu’avec la Maison de Maranello. Trois jours, du vendredi au dimanche, passés à sillonner des routes panoramiques en marquant quelques pauses dans des endroits exclusifs pour savourer des mets et des vins locaux, et admirer aussi des œuvres d’art ainsi que des paysages idylliques, comme le Domaine des Étangs ou le prestigieux vignoble du Libournais.

Parmi les étapes les plus pittoresques, rappelons : le dîner à l’Institut Culturel Bernard Magrez, où l’art rencontre le savoir et l’architecture néoclassique l’art contemporain ; une visite privée du Château Lafaurie-Peyraguey, au cœur de Sauternes, un domaine datant du XIIIe siècle, qui renferme 400 ans d’histoire de la vigne, suivie du déjeuner du dimanche, avec une visite exclusive réservée aux participants Ferraristi au Monastère de Saint-Mont, édifié en 1045 et renommé pour ses paysages ruraux, ses vignes et sa cuisine traditionnelle.

Ce Ferrari Tour en Aquitaine s’est avéré une expérience exclusive au cœur d’une région jalonnée d’histoire et de culture, à la découverte des secrets d’un terroir au charme infini.

Pour en savoir plus, découvrez les événements en détail sur notre site www.ferrari.com et contactez votre Concessionnaire Officiel Ferrari pour faire partie de notre Communauté et vivre pleinement toute l’effervescence du Cheval Cabré ainsi que de nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.