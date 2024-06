Ferrari Tour Alpine Route: un itinéraire spectaculaire au cœur des merveilles des Dolomites

Le départ de ce voyage incroyable a été le spectaculaire parc naturel de Plan De Corones, un véritable patrimoine de traditions et folklore, ainsi que la visite du musée Ladin, dans le château de San Martino di Badia.

Un début réellement surprenant, suivi de deux journées au cours desquelles les Ferraristes ont pu admirer des lieux évocateurs tels que les berges du lac de Dobbiaco aux reflets turquoises et aux eaux limpides, les versants du Monte Cristallo, ainsi que le célèbre Passo Giau et le refuge Salei à 2225 mètres d’altitude, entre les vallées Gardena et de Fassa.

Les pauses culinaires n’ont certes pas fait défaut, des restaurants étoilés aux lieux typiques ; elles ont ainsi permis aux participants de profiter des délices locaux, mais aussi de découvrir les secrets du vin grâce à la visite de la cave Kurtatsch et de la bière dans le village de Forst, près de Merano.

Trois jours riches en émotions, au cours desquels toute la communauté enthousiaste Ferrari a pu partager des moments d'insouciance et éprouver toutes les sensations uniques qu’offrent ces panoramas enchantés.

Le prochain rendez-vous prévu par le calendrier se tiendra le deuxième week-end de septembre : du 8 au 10, le Ferrari Tour se rendra dans la vallée du Douro, au Portugal, à la découverte des merveilles d’un pays riche de trésors cachés, protégés par l’UNESCO.

Découvrez les détails des initiatives et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour devenir membre de notre communauté afin de vivre toutes les émotions du Cheval cabré et les nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.