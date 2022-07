Ferrari Tour fait une halte à Budapest

Un rendez-vous caractérisé par la grande vitesse et les sensations fortes sur piste du Ferrari Tour qui a fait une halte, lors de son étape de juin, à Budapest, la caractéristique capitale hongroise.

Dix-neuf Ferraristi et passionnés ont eu le plaisir de conduire leur Ferrari parmi les magnifiques paysages de Budapest pour arriver au célèbre circuit Hungaroring où ils ont pu profiter d’un tour privé du paddock, d’une promenade sur la grille de départ, entourés de pilotes professionnels qui se disputent la série Ferrari Challenge, pour clore la journée par quelques tours de piste libres.

Découvrez les détails des autres événements et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour rejoindre la communauté Ferrari et vivre cette expérience et d'autres expériences passionnantes au volant de votre Ferrari.