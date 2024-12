Ferrari Roma Spider Tailor Made : Des techniques raffinées et elégantes donnent naissance à une voiture innovante

Une nouvelle Ferrari Roma Spider est présentée avec des options de personnalisation innovantes

La voiture sera exposée lors de l’exposition « One of a Kind » au musée Enzo Ferrari

Une nouvelle amélioration de l’expérience immersive du programme Tailor Made

Ferrari présente une version unique de la Roma Spider créée par le département Tailor Made : la voiture sera exposée au musée Enzo Ferrari de Modène dès aujourd’hui dans le cadre de l’exposition « Ferrari One of a Kind », consacrée à l’univers exclusif de la personnalisation pour le constructeur basé à Maranello.

L’objectif de cette Roma Spider en particulier est de mettre en avant des techniques innovantes de production de composants, permises par l’utilisation de matériaux spéciaux et raffinés. Parmi ces techniques, on peut citer le travail sur le tissu du panneau central des sièges avec des surpiqûres manuelles qui prennent le cuir de l’intérieur et appliquent du fil obtenu à partir de pneus recyclés.

Sur cette voiture, Ferrari a lancé des travaux au laser sur des éléments de carrosserie en aluminium pour l’écran de protection de l’aile avant, ainsi que la possibilité de personnaliser le design du capot avec une rose des vents et les coordonnées géographiques de Maranello. L’aluminium recyclé en phase de production dans la fonderie Ferrari est également utilisé pour créer certains composants du moteur V8 biturbo, réduisant ainsi au minimum le volume de déchets.

Parmi les autres caractéristiques notables, on trouve l’utilisation de cuir nappa sans chrome et de bois d’origine contrôlée sur le couvre-caisse et le plancher arrière, ainsi que des composants en sable sur la console centrale. Ce sable est issu du recyclage du sable retiré des moulages de la fonderie Maranello.

La collaboration avec Montblanc a également revêtu une importance considérable, le partenaire de Ferrari ayant créé pour l’occasion une édition spéciale du célèbre Meisterstück. Cet instrument d’écriture emblématique arbore désormais la même couleur Oro Mida spécifiquement choisie par le Maranello Styling Centre pour caractériser la Ferrari Roma Spider Tailor Made. Cet article unique est également rehaussé d’une pointe en or massif Au750 travaillée à la main et recouverte d’un motif boussole spécial, ainsi que d’un capuchon et de sections également recouvertes de platine.

En accord avec le concept de voyage comme un fil conducteur dans tout le projet, l’instrument d’écriture est accompagné d’un journal de bord avec une couverture en cuir recyclé dans les mêmes tons que ceux que l’on retrouve à l’intérieur de la Ferrari Roma Spider : Rosso Bologna et Pelle Metalizzata Oro Mida. Les coordonnées géographiques de Maranello, les mêmes que celles du corps du journal de bord et qui rappellent la rose des vents gravée sur le capot, sont imprimées sur la couverture, pour former un lien indissoluble entre l’instrument d’écriture et la voiture.

Cette Ferrari Roma Spider constituait une opportunité inégalée pour la recherche et le développement sur les matériaux et la transformation afin d’étendre encore plus la richesse des options de personnalisation offertes par le département Tailor Made. C’est pour cela que la voiture fait partie de l’exposition spéciale « One of a Kind » installée au musée Enzo Ferrari de Modène, qui offre aux visiteurs une expérience immersive spécifique au cœur des programmes de personnalisation auxquels les clients Ferrari ont accès : en plus du mur interactif permettant une expérience physique des matériaux, des tissus, des couleurs et du vaste éventail d’options que le Ferrari Styling Centre offre aux clients, l’installation est désormais enrichie des matériaux particuliers choisis pour la Ferrari Roma Spider Tailor Made et qui la rendent unique. La voiture restera exposée au musée Enzo Ferrari de Modène jusqu’en février 2025.

FERRARI ROMA SPIDER

Élégante, intemporelle et performante, la Ferrari Roma Spider est une version contemporaine du style de vie italien chic et raffiné des années 1950 et 60. Son trait le plus distinctif est le toit souple, qui refait son apparition dans la gamme du Cheval Cabré sur une voiture à moteur avant 54 ans après la 365 GTS4. Le V8 biturbo de 620 ch issu de la famille de moteurs qui a été proclamée « Moteur international de l’année » à quatre reprises consécutives, associé à la boîte de vitesses DCT à 8 rapports, permet à la Ferrari Roma Spider d’offrir des performances de pointe dans sa catégorie.

FERRARI TAILOR MADE

Ferrari Tailor Made est le programme exclusif dédié à ceux qui souhaitent personnaliser chaque élément de leur Ferrari, pour créer une voiture capable d’exprimer pleinement leur caractère et leurs goûts personnels. Les clients qui rejoignent le programme sont assistés par une équipe d’experts dirigée par un designer personnel qui interprète leurs souhaits conformément aux normes cosmétiques de la marque Ferrari. Les options sont pratiquement infinies, les trois collections Classica, Inedita et Scuderia guidant les clients dans un monde d’exclusivité, d’élégance et de qualité unique.

EXPOSITION « FERRARI ONE OF A KIND »

Le 18 février 2024, le musée Enzo Ferrari de Modène a inauguré et ouvert au public l’exposition « Ferrari One of a Kind ». C’est une véritable célébration de la qualité unique qui caractérise chaque chef-d’œuvre qui émerge des portes de l’entreprise grâce au travail réalisé dans les showrooms Tailor Made de Maranello, New York et Shanghai. Le parcours de l’exposition montre au public la qualité exclusive des objets uniques créés au fil du temps pour exprimer la personnalité, les goûts et les souhaits des clients de Ferrari. Il sera possible de visiter l’exposition « Ferrari One of a Kind » au musée Enzo Ferrari de Modène jusqu’au 17 février 2025.

FERRARI ROMA SPIDER – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Type V8 – 90° – twin turbo

Cylindrée totale 3855 cc

Alésage et course 86,5 mm x 82 mm

Puissance maximale* 456 kW (620 ch) à 5 750 - 7 500 tr/min

Couple maximal 760 Nm à 3 000 - 5 750 tr/min

Régime maximal 7500 tr/min

Taux de compression 9.45:1

Puissance spécifique 161 ch/L

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur 4656 mm

Largeur 1974 mm

Hauteur 1306 mm

Empattement 2670 mm

Voie avant 1652 mm

Voie arrière 1679 mm

Poids à sec** 1556 kg

Rapport poids/puissance 2,5 kg/ch

Répartition du poids 48 % à l’avant et 52 % à l’arrière

Capacité du réservoir 80 litres

Volume de coffre 255 litres

PNEUS ET JANTES

Avant 245/35 ZR 20 J8.0

Arrière 285/35 ZR 20 J10.0

FREINS

Avant 390 mm x 34 mm

Arrière 360 mm x 32 mm

TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES

Boîte de vitesses F1 à double embrayage et 8 rapports

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

EPS, VDC, ABS avec EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs

PERFORMANCES

Vitesse maximale > 320 km/h

de 0 à 100 km/h 3,4 s

de 0 à 200 km/h < 9,7 s

de 100 à 0 km/h 32,0 m

de 200 à 0 km/h 130,0 m

CONSOMMATION DE CARBURANT

11,4 l/100 km – Cycle mixte WLTC

ÉMISSIONS DE CO2

258 g/km2 – Cycle mixte WLTC

* Avec carburant à 98 % d’octane

**Avec équipement léger en option