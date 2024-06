Le Purosangue a été choisi pour cette tournée inédite parce qu’il représente une nouvelle norme dans l'industrie automobile, grâce à sa conception innovante de voiture GT moderne à quatre portes et à suspension haute. De nombreuses Ferrari ont fait de la combinaison d'une performance de référence et d'un confort de première classe l'un des piliers de leur succès, mais le Purosangue franchit un nouveau palier. Avec son V12 de 725 CV monté en position centrale avant, il réunit véritablement le meilleur en termes de sensations de conduite, de confort et de raffinement - grâce à son intérieur spacieux et luxueux à quatre places - et de maniabilité de voiture de sport grâce à son système de suspension active en première mondiale et à la disposition sans compromis de sa boîte-pont.

Le Tour a permis à 50 journalistes internationaux de découvrir les prouesses de la Ferrari Purosangue en se partageant le volant sur différentes étapes d'un itinéraire qui a traversé les deux îles, laissant derrière lui les autoroutes entourant Auckland pour se diriger vers les routes spectaculaires et dynamiques des Alpes du Sud.

Après avoir quitté Auckland, qui est à la fois la capitale financière du pays et sa plus grande ville avec une population de plus de 1,5 million d'habitants, le groupe s'est d'abord dirigé vers le sable doré de la plage de Waihi avant de se rendre à Tuaranga pour explorer l'emblématique mont Maunganaui, un volcan éteint sacré pour le peuple maori qui domine les rives de la baie de Plenty.

Le deuxième jour du voyage, le convoi de voitures a atteint Rotorua, où se trouve l'un des champs géothermiques les plus actifs au monde. Ils y ont découvert la culture maorie et la grande variété de la faune locale, y compris l'emblématique Kiwi, symbole de la Nouvelle-Zélande. Le groupe a ensuite poursuivi sa route vers la belle Taupo, une région de collines verdoyantes offrant des vues magnifiques et spectaculaires sur le lac du même nom.

Le lendemain, le groupe s'est rendu dans la ville côtière de Hastings, où il a visité le parc forestier de Whakarewarewa et admiré ses arbres imposants. Sous une pluie battante, ils ont également traversé la route emblématique Gentle Annie, qui serpente à travers les collines intérieures de l'île du Nord. Un défi de taille que les Purosangue ont relevé avec une facilité déconcertante.

La quatrième étape de la tournée a vu le groupe se rendre à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, en traversant les magnifiques vignobles de la célèbre région viticole de Martinborough. La visite de Wellington a également été l'occasion de visiter l'atelier qui a produit les décors et les costumes de certains des films fantastiques et de science-fiction les plus célèbres et les plus primés de tous les temps, dont beaucoup se déroulent également dans les extraordinaires paysages naturels de l'archipel.

Les voitures ont ensuite été transportées par ferry jusqu'à l'île du Sud, où le circuit est reparti de la petite ville de Blenheim pour explorer l'une des régions viticoles les plus réputées au monde, Marlborough. Une fois arrivés à la ville côtière de Kaikoura, les participants ont eu droit à une vue aérienne de la merveilleuse vie marine de l'océan Pacifique Sud, notamment des baleines et des dauphins en abondance. Une rencontre spéciale et inattendue en soirée avec une 166 Inter de 1948, la quatrième voiture de route produite, s'est avérée très émouvante et a rappelé à point nommé la capacité inégalée du cheval cabré à créer un sentiment d'appartenance et un impact émotionnel parmi ses passionnés, ce qu'il fait depuis plus de 76 ans.