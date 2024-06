La nouvelle saison est imminente!

2024 vient tout juste de commencer et les moteurs chauffent déjà à l’approche de la nouvelle saison des Activités de pilotage Ferrari.

Les expériences Ferrari sont pensées pour répondre aux besoins de tous les Ferraristes. Et cette année aussi, elles sont étudiées pour offrir un condensé parfait d’adrénaline, de passion et de luxe.

La Passion Ferrari Club Challenge est désormais un grand classique du calendrier des Ferraristes, notamment pour les propriétaires des 488 Challenge et des 488 Challenge Evo. Plus qu’une course classique, cette expérience exclusive sur piste sera l’occasion pour le pilote de mesurer et battre son propre record en se concentrant sur son temps au tour. Cette année, les participants seront amenés à mettre à l’épreuve leurs capacités au volant de la Ferrari 488 Challenge sur six circuits légendaires : Mugello, Balaton, Jerez, Portimão, Le Castellet, Nürburgring et les Finali Mondiali à Imola.

En 2024, le Club Challenge débarquera aussi en Laponie, sur le circuiit Lapland Ice Driving dans le cadre de la quatrième édition du Passione Ferrari Club Challenge On Ice. C’est un lac glacé de 1 200 hectares en Laponie suédoise, qui attendra nos Ferraristes téméraires pour un défi à -26 °C.

Les Ferrari Tour sont également de retour, des événements de pilotage spécialement créés pour les Ferraristes, qui pourront ainsi partir à la découverte de merveilleuses destinations européennes. Le calendrier de cette année est riche de rendez-vous. Il débutera en Sicile puis passera par la Croatie, les Alpes françaises pour enfin arriver à Barcelone. Cette année, de nouvelles étapes viennent s’ajouter à celles déjà confirmées : une étape en Toscane pour l’édition Ferrari Tour Women, dédiée uniquement au public féminin des Ferraristes ; le Ferrari Tour Next Generation dédié à la génération des plus jeunes passionnés de la Maison de Maranello ; le Corso Pilota Edition conçu pour connaître en profondeur les prestations de votre Ferrari sur le circuit iconique de Fiorano puis le Ferrari Tour Tradition & Innovation, pensé pour vous faire découvrir le pays du Cheval cabré, son histoire et son futur.

En conclusion, un grand événement attend tous les Ferraristes ainsi que les passionnés : les Ferrari Racing Days, du 7 au 8 septembre, sur le circuit de Nürburgring. Un week-end placé sous le signe de la passion pour Ferrari avec une multitude d’activités et d’animations autour d’un programme unique d’événements sur piste.

Les activités de pilotage Ferrari représentent l’occasion idéale pour vivre pleinement l’univers Ferrari en profitant d’un calendrier foisonnant d’événements inoubliables durant lesquels vous partagerez votre passion avec d’autres Ferraristes et serez au cœur de la communauté.

Toutes les activités sont disponibles en Europe et accessibles en contactant les concessionnaires officiels Ferrari européens.

