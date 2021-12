Esperienza Ferrari Maranello

Pour le dîner, le restaurant Cavallino était naturellement une adresse de choix. Ce lieu mythique réinterprète l’esprit Ferrari dans les murs d’origine du restaurant établi par Enzo Ferrari en 1950. Entièrement transformé et revitalisé, le restaurant reste inspiré des valeurs de Ferrari : l’union de la technologie et de l’artisanat, de la qualité et de la performance.



Parce que derrière chaque Ferrari se cache un esprit de course, le deuxième jour était centré sur la performance et le divertissement. Nos invités ont été conduits à l’aéroport de Modène où, guidés par des instructeurs de Ferrari, ils ont eu la chance de libérer tout le potentiel de la voiture et d’expérimenter sa maniabilité et son freinage d’exception à grande vitesse dans une zone fermée et sécurisée. Le sourire sur le visage des invités en a dit long.

Inutile de préciser que nous nous devions de nous arrêter déjeuner dans un autre lieu particulier de l’histoire de Ferrari : le Ristorante Montana. Bien connu pour sa galerie de souvenirs du monde de l’automobile et ses plats traditionnels de l’Émilie-Romagne, son atmosphère particulière vous ramène à l’époque des personnages emblématiques qui ont fait l’histoire du Cheval Cabré.

Pour conclure ce moment de partage, nos invités ont eu droit à un tour sur la célèbre piste de Fiorano, une présentation privée de la gamme complète de modèles de Ferrari et de sa dernière-née, la 296GTB, ainsi qu’une visite du nouveau bâtiment de Corse Clienti.



Une expérience italienne parfaite pour découvrir la Ferrari Roma dans notre univers ou, comme nous aimons l’appeler, La Nuova Dolce Vita.

Contactez votre concessionnaire Ferrari officiel pour en savoir plus sur la Ferrari Roma et les activités de conduite Ferrari.



