Émotions sur la côte amalfitaine avec les Ferrari Tours

Les Ferrari Tours, les exclusifs événements de conduite dédiés aux amateurs d'aventures mémorables, sur piste et sur route, dans un monde du luxe et de l’exclusivité, recommencent en 2022, depuis la côte amalfitaine, le joyau de l’Italie du sud.

Trois journées pendant lesquelles les 46 participants, venus de toute l'Europe ont pu découvrir l'hospitalité authentique, les saveurs inoubliables et les paysages à couper le souffle de la région la plus prestigieuse de Campanie, le tout à bord de leurs Ferrari.

De nombreuses activités ont accompagné cette visite, qui a invité nos Ferraristi à découvrir la culture locale, comme, par exemple, l'une des plus anciennes traditions de Cetara, la colature des anchois ou un cours de cuisine exclusif dispensé par le célèbre chef Antonio Mellino.

Et ce n'est que le début : le calendrier des Ferrari Tours se poursuit avec la prochaine étape en Norvège du 6 au 8 mai.

Découvrez les détails des rendez-vous et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour rejoindre la communauté Ferrari et vivre cette expérience et d'autres expériences passionnantes au volant de votre Ferrari.