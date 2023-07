Deuxième étape de Passione Ferrari à Misano

Une succession de nombreuses activités et attractions a accueilli les visiteurs, qui ont pu admirer de près l’exposition de la gamme de la « Casa di Maranello » : la Daytona SP3, la 296 GTB, la SF90 Stradale, la Roma et la dernière née, la Purosangue.

Avec l’étape de Misano, l’Auditorium fait aussi son retour : il s’agit d’un véritable théâtre, où les Ferraristes les plus enthousiastes ont pu pénétrer au cœur de la marque Ferrari en découvrant ses aspects cachés, dévoilés directement par les acteurs de la Casa di Maranello à travers un programme inclusif, riche de rendez-vous et rencontres consacrés à la nouvelle Purosangue, du monde des personnalisations et de l'adrénaline du Challenge, grâce à une introduction époustouflante de la 499P, la voiture qui participera au championnat mondial d’endurance FIA WEC dans la classe « reine ».

Mais le circuit n'a pas manqué d’activités en véritables acteurs, grâce aux essais de conduite exclusifs des voitures Ferrari, à la grid walk et au paddock & garage tour pour savourer l’ADN des courses. Enfin, le moment tant attendu qui rassemble toutes les émotions des Ferraristes : la Ferrari Parade, qui a réuni 70 voitures de clients passionnés directement sur la grille du départ, avant de faire quelques tours de piste comme de vrais pilotes.

Un week-end riche en émotions, dont le point culminant a été le dîner exclusif du samedi soir, dans le plus pur style Ferrari, dans l’un des lieux les plus représentatifs de la région.

Le prochain rendez-vous, la troisième étape de Passione Ferrari, se tiendra le week-end des 13 et 14 mai sur le circuit de Spielberg, en Autriche.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier ou les étapes de Passione Ferrari 2023 il ne vous reste qu’à consulter le site Ferrari.com ou contacter le concessionnaire Ferrari le plus proche de chez vous et entrer dans notre comunauté.