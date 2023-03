Le calendrier Passione Ferrari Club Challenge a débuté, avec la phase « On Ice », au Lapland Ice Driving Center, sur le lac Uddjaur.

Organisée sur trois jours et deux nuits, l’expérience a accueilli 38 participants venant de toute l’Europe, qui ont bravé les températures glaciales de la Laponie suédoise (-16°C environ), et leur a permis de vivre une poussée d’adrénaline sans précédent.

Au volant de la 488 Challenge EVO, les participants ont appris à maîtriser l’art du drifting et ont pu appliquer immédiatement leurs nouvelles compétences sur 13 pistes de glace, plongés dans un décor époustouflant.

De nombreuses activités complémentaires ont également permis à nos Ferraristi de s’imprégner de la culture et des coutumes de cette terre magique : l’aventure en motoneige à travers la forêt d’Arjeplog, le tour panoramique en hélicoptère, la rencontre d’une famille locale qui a partagé son histoire sur 7 générations, la promenade en traîneau à chiens et, évidemment, le dîner sur le lac, dans un tipi, sous l’éclat intense d’une aurore boréale féérique.

Une aventure de course qui a certainement laissé son empreinte sur les membres de la communauté du Passione Ferrari Club Challenge, anciens et nouveaux, qui ont hâte de retrouver la piste de Valence les 22 et 23 mars.

Découvrez le calendrier complet du Club Challenge

