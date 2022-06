La beauté de la Bourgogne avec Ferrari Tour

Les rendez-vous du Ferrari Tour, qui se sont déroulés fin mai à travers les paysages enchanteurs de la Bourgogne, se poursuivent.

24 Ferraristi et passionnés ont parcouru la campagne du centre-est de la France, fascinés par ces territoires riches en art, histoire et traditions culinaires d'autrefois.

Le calendrier du Ferrari Tour poursuit son cours avec la quatrième étape dans la capitale hongroise du 17 au 19 juin, pour un rendez-vous spécial avec l'adrénaline au volant de votre Ferrari.

Découvrez les détails des rendez-vous et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour intégrer la communauté Ferrari et vivre cette expérience et d'autres expériences passionnantes au volant de votre Ferrari.