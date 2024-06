Activités de conduite Ferrari 2023 : une saison inoubliable !

Le Ferrari Tour, dédié à un nombre limité de Ferraristes passionnés, a proposé un calendrier 2023 riche en itinéraires planifiés dans les moindres détails, un voyage de découverte le long des routes les plus passionnantes d’Europe, avec des étapes exclusives et des expériences de luxe personnalisées, de la vallée du Douro à la Côte d’Azur en passant par le tour des Alpes, les Pouilles et enfin la Toscane, berceau de la culture italienne. Un voyage qui, à l’occasion de la dernière étape, a également atteint un objectif extraordinaire : l’attribution du certificat de durabilité ISO 20121 par l’organisme de certification TÜV NORD Italia, qui a été remis en mains propres à Matthias Prange, responsable du marketing en Europe et en Afrique.

Une reconnaissance prestigieuse, qui souligne l’engagement de Ferrari dans l’adoption d’un système de gestion responsable, couvrant des aspects environnementaux, sociaux et économiques tels que l’amélioration de l’impact social et économique dans les territoires et les communautés concernés ; la gestion des déchets et l’économie circulaire ; la gestion durable des approvisionnements ; la limitation des émissions dues à la mobilité du personnel et à la logistique des matériaux.

Les activités de conduite de pure adrénaline de Passione Ferrari et Passione Ferrari Club Challenge, quant à elles, ont offert aux propriétaires de Ferrari enregistrés à la communauté l’occasion de libérer leur esprit de conduite sur certains des circuits les plus emblématiques d’Europe, en se mettant à l’épreuve sur des pistes historiques telles que Spa-Francorchamps, Estoril, Spielberg, Misano et Valence. Ferrari a organisé une série d’événements exaltants pour vous permettre de vivre les émotions au volant comme un vrai pilote, en testant vos compétences de conduite en toute sécurité et en les améliorant avec l’aide de moniteurs professionnels dans le cadre de nombreuses activités.

Les compétitions du Passione Ferrari Club Challenge comprenaient également des défis au chronomètre et une saine compétition sur la piste. Et une surprise finale à l’occasion de la dernière étape de la saison, qui s’est déroulée sur le circuit du Mugello lors des Finales mondiales, à savoir la cérémonie de remise des prix aux meilleurs pilotes 2023, ceux qui ont réalisé les meilleurs temps dans les différentes étapes de la saison : un moment vraiment émouvant et une reconnaissance de l’engagement et de la passion qui animent tous les Ferraristes.

Chaque activité et chaque événement de cette saison 2023 qui vient de s’achever a été organisé dans les moindres détails et tous les Ferraristes qui y ont participé ont pu bénéficier du plus haut niveau d’hospitalité, d’assistance et d’attention aux détails sur la piste et en dehors, avec des événements exclusifs et une atmosphère de plaisir qui a renforcé la passion et l’identification avec la marque Ferrari.

Un évènement très important de la prochaine saison à inscrire dans votre agenda sont Les Ferrari Racing Days au Nürburgring, les 7 et 8 septembre 2024.

Un important rassemblement rempli de Ferrari, de passion et de sensations de course. RÉSERVEZ LA DATE !

Pour plus d’informations sur la saison qui vient de se terminer, connectez-vous à notre site www.ferrari.com et, si vous souhaitez participer à l’édition 2024, contactez votre concessionnaire officiel et découvrez les nouveautés de la nouvelle édition des activités de conduite Ferrari, le calendrier complet et les modalités de participation : la communauté Ferrari vous attend !