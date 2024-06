Ferrari Tour : a la decouverte de la Croatie, une terre aux mille facettes

En partant du Nebo Restaurant & Lounge, dont la position panoramique donne sur la skyline de Rijeka, les Ferraristi ont emprunté, au volant de leurs voitures, des routes pittoresques en passant par des villes et villages extraordinaires tels que Lovran, Pula, Rovinj, Poreč, Motovun et Buje. À chaque étape, bercés par des lieux magiques et des sites exclusifs, ils ont pu savourer les délices de la cuisine locale très variée unissant les spécialités de la terre et de la mer.



Une occasion unique de partager une expérience extraordinaire, de visiter des endroits inédits d’un point de vue différent, et de découvrit les traditions d’une terre aux mille facettes et surprises.

Le troisième événement du calendrier coïncidera avec la troisième édition du Ferrari Tour Women’s Edition, une formule très réussie réservée aux Ferraristes femmes et à leurs accompagnatrices. Le week-end du 24 au 26 mai, les heureuses participantes auront l’occasion de découvrir Forte dei Marmi, une station balnéaire glamour avec des vues à couper le souffle.

Vous trouverez sur notre site officiel, toutes les informations sur les événements, les détails, les curiosités et les étapes du Ferrari Tour constamment mis à jour. Pour rejoindre notre communauté, contactez directement votre concessionnaire officiel Ferrari : cela sera l’occasion de vivre de nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari et des sensations fortes dans des endroits enchanteurs.