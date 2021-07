Le Ferrari Club Belgio a pour vocation : d’améliorer l’expérience de conduite et de détention d’une Ferrari

- En partageant ensemble notre passion sur route et sur circuit



- En développant les compétences de pilotage de ses membres



- En améliorant les connaissances et l’appréciation du propriétaire en matière de technologies Ferrari



- En fournissant des informations et des avantages à ses membres



- En améliorant et en protégeant les intérêts communs des propriétaires belges de Ferrari de créer et d’entretenir les liens amicaux entre les propriétaires de Ferrari, en Belgique et à l’étranger



- En développant des communautés d’individus uniques et exclusives au niveau régional



- En proposant à ses membres des activités divertissantes dans les domaines artistique, intellectuel, gastronomique, touristique et sportif de promouvoir l’intérêt pour les voitures Ferrari en Belgique et développer le renom de la marque



- En échangeant et en divulguant des informations sur les voitures Ferrari dans le monde entier



- En rassemblant et en soutenant le patrimoine belge de Ferrari



- En présentant sous leur meilleur jour les voitures Ferrari



- En conservant l’identité de la marque Ferrari par la protection de ses valeurs clés



- En propageant la passion pour les voitures et le monde automobile.



Ces objectifs sont atteints en organisant des événements, des rassemblements, des conférences et des compétitions en Belgique et à l’étranger, en collaboration avec des FOC étrangers et Ferrari Spa lorsque cela est nécessaire.



Pour parvenir à ces résultats, le Ferrari Club Belgio définit un calendrier fixe d’environ 10 événements principaux par an, parmi lesquels deux circuits touristiques en Belgique, un rallye caritatif, plusieurs voyages sur des circuits étrangers et rencontres avec des FOC des pays environnants, des ateliers et journées sur circuit d’initiation, un voyage de plusieurs jours à l’étranger, etc.



De plus, nous proposons des conseils techniques approfondis relatifs à la Formule 1 et à l’introduction des nouveaux modèles Ferrari. Par l’adhésion au Ferrari Club Belgio, seul club belge officiellement reconnu et lié à Ferrari Spa, les propriétaires belges de Ferrari occupent une place plus active dans l’univers fascinant de Ferrari et vivent intensément la passion qu’ils partagent sous la devise :



“Ferrari Belgio, una passione in giallo”