Le nom Dino a été remis au goût du jour pour un prototype de seulement 1 600 cc doté d’un style rappelant les modèles de la grande série P. Ce véhicule agile et rapide a été utilisé lors de plusieurs courses d’endurance et est arrivé premier à Vallelunga avec Baghetti au volant. Il s’en est également très bien sorti sur les 1 000 km de Nürburgring avec un classement global honorable à la quatrième place. Piloté par Baghetti et Biscaldi, il était en fait troisième, derrière plusieurs véhicules dont la cylindrée était deux à trois fois supérieure à la sienne. L’évolution de ce modèle entraînera à terme la création de la 206 P.