Ce modèle était une nouvelle addition à la grande série P, qui a démarré avec la 250 P. Assez logiquement, le chiffre 275 faisait référence à la cylindrée unitaire et la lettre P à son caractère de prototype. Cette augmentation de la cylindrée avait pour but d’améliorer les performances et la fiabilité dans les courses d’endurance. Le moteur a également été utilisé sur les 250 LM après que la FIA a refusé son homologation en tant que GT. Bien entendu, l’expérience que Ferrari a gagnée sur les circuits lui a permis d’améliorer les modèles de production équipés de moteurs présentant la même cylindrée que les prototypes sportifs.