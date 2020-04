La 365 GT 2+2, héritière directe de la 500 Superfast et des traditions de la 250 GTE et de la 330 GT 2+2, a été dévoilée au Salon de l’automobile de Paris de 1967. Dotée de lignes élégantes et imposantes, elle était la première Ferrari vendue sur le marché américain à disposer de la direction assistée et de la climatisation de série, ainsi que d’un compartiment à bagages spacieux et de deux vraies places arrière.