10TH ANNIVERSARY EXHIBITION

El Museo renueva su oferta expositiva añadiendo una instalación a la reciente exposición «Ferrari Forever», inaugurada con motivo del 75 aniversario de Ferrari.

Este nuevo evento conmemorativo, celebrado en la casa natal de Enzo Ferrari, recorre 10 años de la historia del Museo a través de una muestra que recoge todas las exposiciones que se han organizado en su sede de Módena. El recorrido comienza con la inauguración del Museo en 2012 y, a través de una serie de carteles, repasa las principales exposiciones que se han celebrado a lo largo de todos estos años. Desde las primeras muestras organizadas como «The Origins of the Myth», un homenaje a Enzo Ferrari, «The Great Ferrari-Maserati Battle», «Homage to Pavarotti» en 2014, «Driving with the Stars» en 2017, que celebra el estrecho vínculo de Ferrari con el mundo del cine, hasta las más recientes como «Grand Tour» y «The Ferraris of Gianni Agnelli», que acaba de finalizar.

En esta muestra se expondrán seis coches que han formado parte de las distintas colecciones a lo largo de los años. Entre ellos, se encuentra el Ferrari 166 Inter Touring Superleggera, el Ferrari 612 Scaglietti, la versión especial creada en ocasión del 60 aniversario de Ferrari y el F1 GA de 2003, dedicado a Gianni Agnelli tras su fallecimiento. Esta exposición tendrá sus puertas abiertas al público hasta marzo de 2023.