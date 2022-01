Hay algo en los coches de Ferrari que siempre deja huella, algo que los hace inolvidables. En Corea del Sur no conozco a ningún propietario de un Ferrari en nuestro Owners Club —del que soy presidente— que no recuerde el primer coche que vio del Cavallino Rampante.





En mi caso, era un niño cuando un Ferrari 360 Modena Rosso Corsa pasó junto a mí por las calles de Seúl, la ciudad en la que he vivido toda la vida. No solo me llamó la atención la belleza de las líneas, también el impresionante sonido. Me enamoré enseguida de Ferrari y desde entonces soñé con tener uno algún día.