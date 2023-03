Las joyas invisibles

Desde su lanzamiento, el programa de prototipos de Ventas Especiales ha ofertado a los coleccionistas una pequeña cantidad de unidades de los progenitores de la edición limitada LaFerrari, el F12tdf de Special Series y el Icona Monza SP1 y SP2. Para el coleccionista Lorenzo Innocenti, la oportunidad de reunir prototipos representó la ocasión de meterse «bajo el capó» de Ferrari de una manera que muy pocos conocen.





«Estamos acostumbrados a ver los coches terminados y no nos damos cuenta de cuánto trabajo se necesita para desarrollarlos», señala Innocenti a The Official Ferrari Magazine. Orgulloso propietario de tres prototipos —antepasados del LaFerrari y el SF90 Stradale (en la foto de este artículo), así como del Enzo (no en la foto)— está fascinado por «el 50 % invisible del mundo Ferrari que los clientes nunca ven, compuesto por personas, estudios y pruebas» que dan luz a los coches finales que salen a la calle.





Pero se trata de algo más: Innocenti explica por qué el programa es también una experiencia que permite relacionarse directamente con el talento fundamental de Ferrari, lo que aumenta increíblemente la experiencia del coleccionista. «Para un coleccionista entusiasta como yo, la posibilidad de hablar de cómo se desarrolla un automóvil, desde el prototipo hasta el modelo terminado, incluidos los desafíos y los obstáculos técnicos, es realmente la guinda del pastel».