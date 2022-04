Toda la región de Andalucía, desde Sevilla hasta Huelva y Cádiz, está hecha para recorrerla. Es algo que se hace evidente de inmediato al atravesar a toda velocidad las verdes carreteras del Parque Nacional de Doñana, donde la naturaleza se entremezcla con el esfuerzo humano en vastos y siempre cambiantes paisajes.





Entre las suaves colinas en las que las ondulaciones de los verdes campos se extienden hasta donde alcanza la vista, hay largos y desiertos tramos de carretera recta que ejercen una irresistible atracción sobre la piloto. «Lógicamente, no he podido acelerar tanto tiempo como en el circuito, pero me impresiona mucho la capacidad de este motor de seis cilindros para seguir tirando sin aflojar nunca, es una sensación muy embriagadora», afirma Michelle.