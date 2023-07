EL JUEGO DEL FUTURO

Así se concibió el Vision Gran Turismo, perfectamente definido en todos los aspectos técnicos y al mismo tiempo casi escultural, tanto que Manzoni lo define como «un speedform, un objeto por el que se desliza el aire y cuya carrocería parece casi flotar».

Aunque solo existe en el mundo virtual como maqueta estilizada a tamaño real con habitáculo incluido, el Vision Gran Turismo es, a todos los efectos, un Ferrari en todo su diseño. Completo con fichas de datos técnicos y de rendimiento, garantiza que los usuarios de deportes de motor virtuales tengan una experiencia completamente realista.

En palabras de Manzoni: «En Ferrari, todo proviene de una investigación integrada y nunca se debe solo al capricho de un diseñador».

Y este mes coincidieron los premios Red Dot, que entregaron a Manzoni y a su equipo un prestigioso premio a «The Best of the Best» en la categoría de Productos Innovadores.