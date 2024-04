The Official Ferrari Magazine : Numéro 60

No una, sino dos estrellas embellecen la portada del nuevo número de The Official Ferrari Magazine: el último modelo de la Ferrari Special Series y el lanzamiento de un nuevo concepto para transmitir la esencia del Programa XX a los Ferraris homologados para carretera. El SF90 XX Stradale y el SF90 XX Spider son las últimas propuestas de la Special Series de Maranello, una serie que ha incluido el 599 GTO, el F12tdf, el 488 Pista y el 812 Competizione. Sin embargo, lo que hace a estos dos modelos particularmente especiales es su concordancia con el Programa FXX de Ferrari, ese laboratorio móvil de máquinas exclusivas para circuito, como el FXX-K Evo. El resultado: dos coches homologados para carretera lo más parecidos posible a las máquinas destinadas a la pista.