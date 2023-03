El debut del 296 GT3

«No es fácil debutar en una carrera como las 24 Horas de Daytona con un coche nuevo, pero creo que hemos hecho un buen trabajo de desarrollo y somos bastante optimistas, lo que no quiere decir que vaya a ser un paseo. Aún queda mucho por descubrir, en la carrera hay muchas cosas que cambian con respecto a las pruebas que hemos realizado en el circuito de casa como, por ejemplo, los cambios de piloto», confirma el campeón del mundo Alessandro Pier Guidi, uno de los pilotos más activos en las pruebas de este coche.

El italiano Davide Rigon, actual campeón de la serie IMSA Endurance Cup —uno de los pilotos más activos, no solo durante las sesiones de desarrollo, sino también durante la Roar Before the 24, la sesión de pruebas previa a la esperada carrera inaugural de la serie IMSA—, dedicó a unas palabras positivas al nuevo coche.