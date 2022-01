El jefe de Diseño de Ferrari, Flavio Manzoni, explica: «El Daytona SP3 es una interpretación moderna del concepto de los prototipos deportivos, de los que hay muchos ejemplos hermosos en la historia de Ferrari, como el 350 Can Am, el 512 S, el 330 P3 y el P4. No nos hemos inspirado en ningún coche en concreto; más bien queríamos captar el espíritu de aquellos coches de carreras y crear una forma potente, expresiva y escultural».





Como siempre en Ferrari, el diseño nunca es solo una escultura; se trata de una cuestión de rendimiento, como afirma Flavio Manzoni: «El Daytona SP3 es la síntesis perfecta de rendimiento y belleza. Todos los elementos son necesarios y funcionales; nuestro reto ha sido transformar cada elemento en una oportunidad de diseño».





Para lograr una fusión tan centrada de forma y función, el Daytona SP3 se sustenta en otro icono de Maranello: el chasis de fibra de carbono debe su origen al LaFerrari, con todas las ventajas que ello conlleva en términos de peso, tamaño y dinámica. Se ha hecho especial hincapié en la tecnología y los materiales de competición, incluida la fibra T800 derivada del sector aeroespacial para la bañera y un proceso de formación en autoclave idéntico al que se utiliza en la Fórmula 1.