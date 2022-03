«Es una fuerza de la naturaleza que nunca se detiene», dice su hijo. «Continuamente te empuja a subir siempre el listón. Es alguien que, cuando dejó de competir en rallies, decidió pasarse al raid y consiguió ganar tres veces la prueba más dura de todas, el rally Dakar», explica Carlos. «Y en 2022 va a volver a participar».





Este año, a la edad de 59 años, Sainz padre se ha embarcado en una nueva aventura para competir en el Extreme E conduciendo vehículos SUV muy rápidos de motor eléctrico. «Mi relación con él siempre ha sido muy intensa», afirma el madrileño de 27 años. «Mi padre no sabe estar quieto y, para mí, de niño, eso significaba verme siempre impulsado a hacer más. Cuando me aficioné al karting, me apoyó y me motivó y le pareció bien que no siguiera sus pasos». Ya consolidado en la Fórmula 1, Carlos se sincera sobre el reto de llevar el apellido Sainz.