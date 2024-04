Mi Ferrari «de diario»: Shabir Nawab

Shabir Nawab es un hombre afortunado y lo sabe. Su discurso está entrañablemente salpicado de frecuentes autorrecordatorios de su buena fortuna. Por su conversación no parece contable. Cálido, autocrítico, paternal, tiene la sonrisa fácil mientras explica su entusiasmo por conducir sus coches todos los días.

«Cada vez que arranco mi Ferrari por la mañana, me digo a mí mismo “Shabir, ¡qué hombre tan afortunado eres!"», evoca con cierta emoción. «Doy gracias a Dios por haber tenido tanto éxito, ya que me ha permitido tener este coche». Su modesta empresa de contabilidad con sede en Birmingham tiene una clientela internacional especializada en atención médica. «Siempre me han gustado los coches», afirma. Su primer Ferrari fue un Portofino que inmediatamente se convirtió en un «coche de diario». Luego vino un Roma, con el que recorrió unos 30 000 kilómetros el primer año, antes de venderlo a regañadientes para dar paso a su actual 296 GTB, en el que se le ve paseando diariamente por las calles de la segunda ciudad de Inglaterra.