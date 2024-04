Mi Ferrari «de diario»: Herwig Mullens

En 2012 compró un F12berlinetta. «Todavía lo tengo. Nunca puedes vender tu primer Ferrari». Tiene dos hijos mayores «y ambos me dicen “no, no, papá, no lo vendas"», ríe. Cuando se trata de su colección de Ferraris, Mullens tiene el mismo tipo de enfoque directo que ha dado tanto éxito a este hábil cincuentón en el mundo de los bienes raíces: «La vida es demasiado corta para conducir coches aburridos», opina.

No hay nada «diario» en su actual «coche de diario», un hermoso 812 Superfast cuyas elegantes líneas se ven realzadas por una estilosa decoración de «Grigio Silverstone». «No me importa hacer kilómetros», insiste Mullens. «Yo creo que, cuando tienes un Ferrari, no debes limitarte a aparcarlo en el garaje para mirarlo. Están hechos para conducirlos». Y cuando dice conducir, lo dice en serio. Este querido F12 tiene ahora 35 000 kilómetros. En un F8 Tributo recorrió 10 000 en dos años, mientras que, en el mismo periodo, con el 812 ha recorrido 25 000 elegantes kilómetros.