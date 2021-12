También tienes dos hijas, Paulina, de 15 años, y Manuela, de 11. ¿Comparten tu pasión por el automovilismo?

A Paulina le encanta la Fórmula 1. Sabe más que yo sobre las carreras y los pilotos actuales. También es una gran seguidora de Lando Norris, aunque tenga una foto de Charles Leclerc como salvapantallas del teléfono.





Por último, Ferrari ha ganado dos títulos de la categoría en el Campeonato Mundial de Resistencia de este año y volverá a estar entre los prototipos en 2023. Habiendo competido en tres 24 horas de Le Mans, ¿puedes explicar qué tienen de especial las carreras de resistencia?

Cuando corría en la Fórmula 1, la verdad es que no entendía qué tenían de bueno las carreras de resistencia. Parecía ridículo competir durante 24 horas y compartir el coche con otros pilotos. Luego lo probé y lo entendí. El encanto de Le Mans, por ejemplo, es indescriptible. Como piloto, es una experiencia que hay que tener.





Y lo que es aún más emocionante es conducir Le Mans de noche. Entonces, cuando empieza a amanecer y la luz entra lentamente e ilumina la pista, ¡es alucinante! Además, como la pista tiene casi 14 km de longitud, puede que no haya tráfico durante largos tramos y, como no hay iluminación, ni siquiera puedes ver el guardarraíl sin encender las luces en la más absoluta oscuridad. Miras el retrovisor: nadie. Miras hacia delante: nadie, ni un alma. Una vez di dos vueltas en esas condiciones y en un momento dado pregunté por radio: «¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Ha pasado algo? No estoy muerto, ¿verdad? ¿Me han condenado a correr en un circuito vacío por toda la eternidad?». Y solo me tranquilicé cuando me respondieron.