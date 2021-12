La famosa frase de Enzo «You cannot describe passion, you can only live it» está grabada con láser en el clip de metal recubierto de rutenio, y la versión Pluma Estilográfica va aún más lejos: su plumín de oro macizo recubierto de rodio lleva grabado el volante de un Ferrari 250 GTO y la palabra «Pilota».





Si añadimos el logotipo del Cavallino Rampante, los difusores junto al clip que evocan el famoso motor V12 de Ferrari e incluso, en la Edición Limitada 98, cuatro rejillas a cada lado del capuchón (para representar el lado de la carrocería del Ferrari 500 F2 de 1952, ganador del primer Campeonato de Fórmula 1 de la Scuderia), el resultado es una serie Montblanc que resume a la perfección la vida y los increíbles logros de Enzo Ferrari.