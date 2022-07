En julio de 1963, ya con 20 años, un fin de semana se disponía a pasar el día en la playa Jones de Long Island con su novia, pero se nubló. «Así que fuimos a Nyack, en el condado de Rockland, a ver a Bob Grossman, un conocido que tenía muchísimos Ferraris». Fue la primera vez que condujo un Ferrari, un SuperAmerica 400 SA Cabriolet de 1962. «Bob me dijo que podía sacarlo siempre y cuando no me diera un golpe». Se enamoró, pero no tenía dinero. «Así que urdí un plan».





Primero convenció a su indulgente madre para que se comprara un Rolls Royce Silver Cloud III. Después de semejante extravagancia, sus persistentes peticiones de un Ferrari fueron más difíciles de resistir y finalmente, en 1967, se convirtió en el orgulloso propietario de un 330 GTC. Tenía solo 24 años. «Cada vez que me preguntan cómo empecé mi colección de Ferraris, siempre respondo: “¡Teniendo unos padres geniales!”», exclama riendo a carcajadas.