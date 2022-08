Tras un paréntesis de una década, ya entrado en la treintena, se dedicó a montar su negocio de recambios para automóvil. Y compró una casa. «Luego volví a comprarme un Ferrari y desde entonces no he parado». El coche que selló su «regreso» era un 355 GTS. «Era el coche del momento y siempre me han gustado los V8», afirma con naturalidad.





En la actualidad, la colección de Kirk está formada por un amplio abanico de modernos Ferraris V8 y V12, que abarcan desde grandes turismos hasta ediciones especiales para la pista, incluidos un F8 Spider, un 575M Maranello, un 488 Pista Spider, un Portofino, un 599 GTB Fiorano y un 812 Superfast. Tiene pedidos un 812 Competizione A y el SF90 Spider. Rara vez, por no decir nunca, se ha desprendido Graeme Kirk de uno de sus coches. «Yo no vendo coches; los compro», dice con rotundidad. Muchos los guarda manteniendo cuidadosamente un bajo kilometraje.





Su actual vehículo diario es su querido F8 Spider, «en color plata, para no destacar mucho», añade. «Es curioso, cuando llego al trabajo el aparcamiento está lleno de coches americanos». Al igual que su padre, siempre ha estado «en el negocio de los coches», y su empresa de recambios es ahora líder en el suministro de «motores V8 para el mercado de los “muscle cars” americanos aquí en Australia».