Cuando menos es más

Si bien dejar el vehículo «sin refinar» es un «truco» para ahorrar peso utilizado para mejorar el rendimiento en competición (ya que, básicamente, menos pintura equivale a menos peso y, por tanto, a más velocidad), aquí el punto de partida no está en el rendimiento. Y el proceso no simplifica las cosas: al contrario, la personalización «carbonio a vista» es extremadamente compleja y exigió repensar todo el ensamblaje de los paneles de la carrocería del Daytona SP3. Normalmente, la pintura de este modelo Icona esconde las pequeñas imperfecciones que pueden formarse en la unión de las láminas de fibra de carbono. Sin embargo, en este caso Maranello tuvo que realizar un estudio en profundidad para colocar los paneles de manera que no aparecieran estos defectos. Otra parte de la solución consiste en pintar una sección del Daytona SP3 con una librea cuyo color tono sobre tono realza el acabado en fibra de carbono mientras oculta pequeñas las irregularidades que pueden aparecer en otros lugares.