Aprendiendo juntos

En Ferrari, donde simplemente no se contempla el «sentirse satisfecho», las cosas no son así. Y no eran así en el periodo inmediato de posguerra, cuando un tal Enzo Ferrari, incluso antes de fundar su fábrica en Maranello, se puso a trabajar creando cursos profesionales vespertinos y, en 1963, fundó la escuela que hasta hoy lleva el nombre de Dino Ferrari.

Tampoco han sido así en los últimos tiempos, como demuestra la serie de iniciativas educativas que Ferrari ha impulsado en Italia, como la reconstrucción de la escuela de Amatrice tras el terremoto de 2016 y, en el extranjero, la colaboración con Save the Children.



Y, más que nunca, tampoco es nuestra forma de hacer las cosas hoy. Basta con pensar en la donación de material informático a los colegios de la región durante la pandemia, el proyecto «Arcipelago Educativo» —en colaboración con la Fondazione Agnelli y Save the Children— que garantizó clases para los niños más desfavorecidos y la inauguración hace apenas unas semanas del Centro de Aprendizaje e.DO en el Istituto Fermo Corni de Módena, un laboratorio escolar que ofrecerá experiencias de aprendizaje innovadoras en disciplinas como matemáticas, ciencias y tecnología a estudiantes y profesores de secundaria de la región.