La primera vez de Jannik

Para un amante de los coches como Jannik, la visita a las líneas de montaje también fue muy interesante: «Cuando voy al volante, lo que más emociona es el sonido. Y el sonido de un Ferrari es siempre algo único. Y, aquí, en Maranello, me ha impresionado la atención que se presta a los detalles que hacen que cada Ferrari sea único, ya se trate de una librea, de un asiento o incluso de una costura. Al igual que me ha conmovido el sentido de pertenencia que muestran las personas que trabajan aquí: es como si te sintieras honrado de formar parte de una marca que ha escrito la historia de un deporte. Y no solo.»