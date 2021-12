Los límites no son inamovibles y pueden tomarse diferentes elementos de diferentes colecciones, pero, como punto de partida, ayudan al cliente a conseguir un conjunto equilibrado y armonioso.

Sin embargo, Tailor Made es mucho más que una selección de colores. Y, para demostrar lo que se puede conseguir, Ferrari ha creado su propia interpretación de un coche Tailor Made: el F8 descrito aquí.

El V8 biturbo de 3,9 litros que se encuentra en el corazón del F8 Tributo ha ganado el prestigioso premio International Engine of the Year nada menos que cuatro años consecutivos. Para celebrar ese logro único, el motor ha sido la inspiración de las modificaciones que Tailor Made ha realizado en el coche, en particular, en el interior, tal y como describe Silvia Cavallaro, responsable de colores y acabados de Ferrari.