Héroe y conquistador

El padre de Maglioli quería que su hijo fuera médico y, aunque el joven eligió el impredecible mundo del automovilismo, aparentemente estaba cortado por un patrón diferente al de sus despreocupados rivales. «Maglioli es otra cosa», declaró un amigo italiano a Sports Illustrated en 1954. «No es impetuoso. No come mucho, bebe menos de lo que come, no está loco por las mujeres y se rige por la cabeza. Eso no es habitual en los jóvenes italianos, pero en un piloto italiano es casi imposible».

Nacido en 1928 en Biella, en la región el Piamonte, en el norte de Italia, Maglioli conoció el automovilismo gracias a Giovanni Bracco, su amigo y colega piloto. Tendría el honor de competir con la Scuderia Ferrari en tres campeonatos mundiales de Fórmula 1 en 1953, 1954 y 1955, pero sus apariciones fueron esporádicas y la puntuación mínima.