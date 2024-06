Ferrari en el Sáhara

El F512 M llegó sano y salvo a Maranello y, una vez lavado, no mostraba ningún signo de su aventura, aparte de algunos desconchones por las piedras. «Se comportó de forma impecable a pesar de recibir un aluvión de polvo, correr a gran velocidad y circular repetidamente por carreteras en mal estado», afirma el artículo.

En el transcurso de su aventura de 7500 km, desde el norte de Italia hasta el Marruecos más profundo y vuelta, el F512 M se había portado de forma intachable. Aunque llevaba un par de neumáticos de repuesto —las posibilidades de encontrar un Pirelli 295/35ZR18 P Zero en Marruecos eran escasas—, no hubo pinchazos. El coche también venía con una pequeña caja de piezas de repuesto. Al fin y al cabo, no había concesionarios de Ferrari en Marruecos. (Ahora hay uno en Casablanca). Las piezas no hicieron falta.