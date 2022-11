En el trabajo podía ser provocador, pero también era un punto de referencia para el equipo, alguien que sabía trabajar codo con codo tanto con los ingenieros como con los mecánicos, con los que hablaba en el dialecto local. Gracias a ello, todos llegaron a considerarlo como un pilar del equipo, una pieza clave de la estructura y un eslabón permanente del entramado. Debido a su carismática personalidad, todo el mundo se sentía parte esencial del grupo, incluso en el difícil ambiente que caracteriza a los niveles más altos del automovilismo. Todos los miembros del equipo lograron dar lo mejor de sí mismos: era algo que podía apreciarse incluso desde fuera, no solo en la pista, sino también en todas las secciones de la fábrica.





Ayudado por el clima de la empresa, único en estímulo y creatividad, Forghieri, fortalecido por su propio genio, su competencia y su curiosidad, supo impulsarse aún más hacia soluciones innovadoras, a menudo nunca vistas, que a su vez motivaban a los demás empleados. Este es probablemente el resultado más noble de su trabajo, que permitió a Ferrari seguir presidiendo las cotas más altas de la tecnología automovilística.





Así se expresó el ingeniero en el momento en que fue nombrado jefe de la Scuderia: «Cuando me confiaron el departamento de carreras, le confesé a Ferrari que tenía miedo. Me tranquilizó y me dijo que contaba con todo su apoyo, que nunca me sintiera vencido, que nunca tuviera miedo de hacer algo atrevido». De hecho, Forghieri no sufría precisamente de miedo a atreverse: se puso manos a la obra con el 250 GTO, rediseñó la parte trasera y mejoró la potencia, con lo que el coche pasó de ser un «coche asesino» a un «arma ganadora» en muchas carreras de los años sesenta. Fue el responsable de poner grandes pasos de rueda en los coches de Fórmula 1 en 1968, en los 312 F1 conducidos por Chris Amon y Jacky Ickx, incluso antes de que otro visionario llamado Colin Chapman recogiera los frutos de esta innovación para Lotus.