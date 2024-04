Valores de familia

«Nunca había conducido un F40», declaró Enzo Mattioli Ferrari. «Llevo años esperando este momento porque es uno de los coches más emblemáticos de nuestra historia y fue el último modelo que vio mi bisabuelo. Incluso tenía un póster de un F40 en mi habitación cuando era niño. Pero antes de dejarme que lo condujera, mi abuelo me hizo dar una vuelta por las colinas de Maranello con él sentado a mi lado. Quería verme en acción con un coche que es casi un F1 de carretera y debe conducirse con el máximo respeto. Al fin y al cabo, él ha sido quien me ha enseñado a conducir: cuando era niño y hacía como que conducía un Ferrari, me decía cómo cambiar de marcha o cómo girar el volante. Hasta que pude probar por primera vez un Ferrari de verdad, un 328. El abuelo siempre era muy cariñoso conmigo, pero cuando me explicaba las cosas quería que le prestara atención porque cuando se conduce hay que ser muy serios.»

Piero Ferrari afirmó: «Me hicieron abuelo bastante joven y siempre he estado muy unido a mis nietos, cualquier oportunidad era buena para pasar tiempo con ellos, ya fuera esquiando o simplemente conduciendo. Enzo, al igual que mi padre y yo, tiene pasión por los coches y, en especial, por los Ferrari. Y es consciente de la responsabilidad que conlleva nuestro apellido»